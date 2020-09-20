أرجوكم حبوا مصر.. 40 تصريحا لتحية كاريوكا عن الفن والحياة

بدأت مشوارها الفني كراقصة، قبل أن تعتزل الرقص وتتجه لعالم التمثيل وتصبح واحدة من عمالقة زمن الفن الجميل، في السينما والمسرح والتليفزيون، فلها في جراب الفن 120 فيلما من أنجح ما قدمت السينما المصرية، هي الفنانة تحية كاريوكا التي تحل الذكرى الـ21 لميلادها اليوم.

وترصد السطور التالية، أهم تصريحات تحية كاريوكا عن الرقص والفن والحياة، كما يلي:

1. أنا تحية محمد كريم الشهيرة بتحية كاريوكا تلميذة السيدة بديعة مصابني ونجيب الريحاني.

2. طفولتي مكنتش سعيدة أوي، ستي أم أبويا هي اللي ربتني بعد وفاة والدي.

3. الرقص موجود من العصر الحجري، الحركات التعبيرية للإنسان كانت بالرقص، الحصاد كان له رقصة، والجنائز لها رقصة، الفرحة لها رقصة، المطر له رقصة.

4. اللي علمني الرقص الفنانة بديعة مصابني، وعلمتني ازاي الواحد يقع ويقف تاني وميزهقش وميملش، وعلمتني إنه لازم الإنسان يبقى دؤوب عشان ينجح، علمتني الصبر، مكنتش صبورة كده، مرة كنت زعلانة أوي واحد شتمني وأنا برقص، قالتلي انتي سهل جدا يتعكنن عليكي وانتي بترقصي، لأنك بتدي ودنك للجمهور خلي ودنك مع المزيكا بس.

5. فريدة فهمي بتعجبني جدا وبترقص بلدي بنعومة كما يجب الرقص، سامية جمال زي الفراشة وهي بتتنقل، الرقص مش هز وإثارة الرقص الشرقي جميل ومعبر زي الباليه.

6. أنا شفت بنت بترقص فتاة عادية مش راقصة، كنت سعيدة بيها لدرجة كنت عاوزه أسالها مين علمك الرقص، بترقص كأنها راقصة محترفة ودنها حلوة موسيقيا، إيديها بتنقلها بجمال.

7. مفيش رقص بلدي أو شرقي دلوقتي، الرقاصات عندهم مغص بيتلووا على الجنبين.

8. نجيب الريحاني قال لي: الفنان لو أناني مش لازم يشتغل فنان.

9. نجيب الريحاني قال لي: أنا هخلي الناس تنسى إنك كنتي بترقصي وفعلا ده حصل، قالي أنتِ ممثلة مش راقصة، وقولتله إنّ الرقص الحقيقي تمثيل لأنك بتقنع اللي قدامك من غير كلام باللي انت عاوز تقوله.

10. اشتغلت مع نجيب الريحاني فيلم لعبة الست ومكنتش مشهورة، والأستاذ سليمان نجيب قال لي في دور عاوزك تعمليه وجاب لي الرواية وقريتها وكنت خايفة جدا، قولتله أستاذ سليمان أنت ناسى إن ده نجيب الريحاني وأنا تحية كاريوكا.

11. في أول يوم كنا بنعمل المشهد بتاع وأنا بأكل الزبادي بلبيسة الجزمة، ابتدى هو يقول كلام دوره وأنا فضلت اتفرج عليه ومقولتش حاجة، المخرج قال ستوب، إيه يا ست مقولتيش الكلام ليه، فعيطت فهو قال لا لا خلاص إحنا نكمل بكره ونتعرف على بعض أكتر، عمري ما شفت أستاذ عظيم زي الراجل ده.

12. مثلت نحو 120 فيلما، وأحب أنواع التمثيل لقلبي الدراما التراجيدي، والكوميدي أصعب من الدراما.

13. بحب أدواري، مثلا فيلم أم العروسة لما اتعرض على عماد حمدي كان رافض يعمل دور الأب، كان نفسه يكمل في أدوار الشباب قعدت أسبوعين أقنعه، بعد ما عمل الدور وعجبه بقى كل ما يشوفني يقول لي ربنا يخليكي، كل وقت وله أذان والفنان مش بيقدم، بس يعرف طريقه، ميعملش اللي كان بيعمله من عشرين سنة ويعرف أن فيه عمر بيتقدم، ويشق طريقه في أدوار الجد والأب.

14. لا أشعر بالوحدة، الفن أعطاني الكثير، كفاية بحس جمهوري مش بيقل بل بالعكس بيكبر، الفنان الناجح اللي بيحب فنه يتأكد إن جمهوره بيكتر مش بيقل.

15. الفن عمره ما يخونك إلا لو كنت فاشل.

16. اشتغلت المسرح الانتقادي في وقت كان مسموح بالنقد، عملنا "الثعلب فات، البغل في الأبريق، كدابين الزفة، وغيرهم" والرقابة كانت سامحة بالنقد.

17. السينما زبونها دلوقتي بقي مهني صنايعي مش بيهمه الفن الحقيقي، هو عاوز نكتة ويضحك مش عاوز يتعمق.

18. اختار شريهان لتجسيد شخصيتي، بحب البنت دي لأنها مجتهدة وفنانة وهتلاقي الدور اللي الناس تعرف فيه إنها راقصة كويسة.

19. أكون راضية عن نفسي كإنسانة لما أعمل حاجة تسعد حد بكون سعيدة جدا حتى لو هاديته بوردة أسعدته.

20. في فيلم أميرة الجزيرة أصيب الأستاذ بشارة واكيم بجلطة، والمخرج أصر يشتغل وحاولنا نقنعه ياخد إجازة موافقشـ حبيت أوقف الفيلم قمت الصبح جهزت شنطتي ووالدتي سألتنى رايحة فين قولت لها الاستوديو، وطلعت على المطار، لو روحت بيروت هيلاقوني بسرعة، سألت في المطار إيه البلد اللي أقدر اروحها دلوقتي من غير تأشيرة قالوا إيطاليا، وسافرت ومتصلتش بحد غير الأستاذ بشارة ومعرفتهوش مكاني، لحد ما قابلت المنتج علي الجبري وأكد لي إن الأستاذ بقى أحسن ورجعت وكلمت المخرج وقولت له أنا جاهزة أكمل الفيلم.

21. اللي علمني الحياة، الحياة نفسها، وأصعب ما في الحياة الكذب والخيانة، خصوصا لما تبقى ثقتك زيادة عن اللزوم لحد وتكتشف إنه خاين والواحد عشان أهبل بينسى.

22. اللي بيقود شخصيتي في الحياة العقل مش العاطفة، بحب أفكر كتير وانا مش مندفعة، بفكر كتير أوي وده اللي بيتعبني.

23. بيسموني سوسة قراية لو أخدت كتاب عاجبني وشوية مزيكا، ويكون معايا ميعاد مع أي حد أنساه.

24. بيقولوا إني مش مجاملة، ناس كتير فاهمة إن لساني طويل، أنا مش لساني طويل أنا صريحة، الأعور بقول له أنت أعور في عينه.

25. المثل اللي أؤمن بصحته "عيال عمنول عملوا علينا السنة دي غفر"، واللي مش مؤمنة بيه "في التأني السلامة وفي العجلة الندامة".

26. بحب التفاؤل وبكره التشاؤم، بحب الصبح يبقى جميل والناس بتضحك، بحب بالليل يقولوا مساء الخير ومساء النور.

27. كلمة الصداقة دس غالية أوي، الصداقة بقت عملة صعبة والإخلاص كمان، سهل تكون أعداء لكن صعب جدا تكون أصدقاء.

28. حب الصداقة يدوم أكتر، وحب الأم هو معنى الحب، كنت أتمنى أفقد أى شيء لكن أمي لأ.

29. بحب ربنا وبخاف منه وبحب بعد ربنا على طول الصداقة، حبي للصداقة لا يقدر بثمن.

30. أنا بحب الفلوس عشان أصرفها مش عشان أدخرها، هدخرها ليه؟، كنت بحوش مع سليمان باشا نجيب، قالي كل عقد تمضيه هات اليفلوس أحوشها لك، في الآخر زهق مني قالى أنا لو حطيتك في أوضة مقفولة، ومفيهاش شبابيك واديتك ألف جنيه هلاقيكي من الغيظ واكلاهم عشان مقدرتيش تصرفيهم.

31. بحب أسمع فيروز، والممثلة اللي بتهز كياني محسنة توفيق.

32. الزواج شر لابد منه.

33. أسعد زوجين في الوسط الفني فؤاد المهندس وفاتن حمامة، عشان مش متزوجين.

34. الكفاح في الحياة يجب أن يستمر طوال الوقت.

35. كلمة نجمة دي كبيرة أوي، إحنا بنبعزق في الألقاب عندنا.

36. بحمد ربنا وبشكره لأن كل حاجة أتمنتها من ربنا جبهالي.

37. العالم بقى فيه سرعة، البني آدم مرهق بيجري عاوز يقف مش عارف، عاوز يوصل للقمة مش عارف، في سبيل ده بيخون وبيسرق وبيعمل كل حاجة، زماننا إحنا كنا عيلة بتحس ببعض، لو حد حصله حاجة مصيبة أو مرض بنبقى كلنا إيد واحدة، الزمان والوقت والتقدم والتكنولوجيا سرقوا البني آدم، ضاع بقى مش عارف هو أناني ولا بيكره العالم ولا بيكره نفسه، مش عارف هو عاوز إيه، عاوز يوصل وخلاص حتى على جثة أقرب الأقربين له.

38. يارب يعملوا تكريم للناس كلها قبل ما تموت.

39. بعد مرضي بقيت حريصة على الصحة.

40. أرجوكم حبوا مصر، نفسي الناس تحافظ على النظافة في مصر، ونفسي مصر ترجع زي الأول تتغسل بالميّة والصابون وتبقى بتبرق زي زمان.