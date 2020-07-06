ابنة رجاء الجداوي: تخلت عن ملعقة تحية كاريوكا الذهب وقررت تبني نفسها

قالت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها كانت فنانة مصرية وامرأة مكافحة ولم يكن في فمها ملعقة دهب طوال حياتها إلا في مرحلة معيشتها مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا عندما تولت أمرها وربتها.

وأضافت "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث تقديم الإعلامية لميس الحديدي: "خالتي تحية كاريوكا عيشتها دلع بداية من المربية الإيطالية ونهاية بكل الألعاب التي كانت تهتم بجلبها لها".

وأشارت إلى أن والدتها الراحلة رغم رغد العيش في كنف خالتها تحية كاريوكا لكنها كانت دائماً تتذكر وتذكر نفسها: "أنا عند خالتي وأمي موجودة وعايشة ولازم أعملها حاجة، فلما كبرت قررت تسيب الحياة دي كلها وتنزل تشتغل وتتحمل مسؤولية وده قرار فضلت طول حياتي أناقشها فيه، وظلت تشغل لحد قبل يوم من إصابتها بفيروس كورونا أمي عاشت شغلها أهم حاجة في حياتها".