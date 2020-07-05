طارق الشناوي: تحية كاريوكا ربت رجاء الجدواي وصنعت منها إنسانة مثقفة

نعى الناقد الفني طارق الشناوي، العالم العربي في وفاة الفنانة رجاء الجداوي صباح اليوم، قائلًا إن الراحلة كانت تمثل حضورًا مصريًا وعربيًا مشعًا، وكان يلتقي بها منذ أن كانت خالتها الفنان تحية كاريوكا على قيد الحياة، "مدام رجاء مكنتش مجرد فنانة كبيرة برصد مشوارها، ولكن جزء حميم من الحياة وحياتي، وهو افتقاد مزدوج من الفنانة وللإنسانة".

وأضاف "الشناوي" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبد الغني، أن ما يميز الفنانة الراحلة رجاء الجداوي أنها كفنانة أو إنسانة لم يهزمها الأيام، حتى فيروس كورونا لم يهزمها، حتى وإن أعلن في آخر جولة انتصاره عليها، "لما تصمد في العمر ده 43 يوم، بتبعت لنا رسالة مهمة وهي مقاومة الفيروس بقوة".

وأشار إلى أن الفنانة تحية كاريوكا أعطت الكثير لرجاء الجداوي، منذ أن كانت طفلة وعلمتها وربتها، إلى أن أصبحت إنسانة مثقفة استطاعت أن تفعل شيئًا مهمًا جدًا في الضمير الجمعي المصري والعربي وهي الصورة الذهنية.

ولفت "الشناوي" إلى أن الفنانة الراحلة جعلت لعارضة الأزياء صورة ذهنية إيجابية لها احترامها في الضمير الجمعي، مشيرًا إلى أنها كانت سببًا في دخول الفنانة سوسن بدر للتمثيل.