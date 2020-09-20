إليسا عن أزمة لبنان: البلد اختطفت وننتظر الموت "يأس"

أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا، اليوم، عددا من التغريدات، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تتناول فيها الأوضاع السيئة في لبنان.

وكتبت إليسا، عبر تويتر، قائلة: "للأسف، اختُطف لبنان عام 1969، ثم أتت الحرب الأهلية عام 1975 ومعها حقبة الوصاية لتُدمّر الحجر والبشر والاقتصاد، فالاحتلال الإسرائيلي".

وتابعت: وصولاً إلى اختطاف لبنان مجددا عام 1982 وتغيير هويته ودوره من "همزة وصل" بين الشرق والغرب، إلى "رأس حربة" في الصراع العربي - الإسرائيلي، ونعيش اليوم النتائج الكارثية التي أوصلتنا إليها تلك الخيارات.

واستطردت "ببساطة، أصبحنا والبلد معنا رهائن بانتظار التحرير، أو رهن الموت سريريا، أو اغتيالا، أو يأسا وقرفا، أو فقرا وعوزا، أو هجرة.

وفي سياق مختلف، كانت إليسا قد طرحت نسخة جديدة من ألبوم "صاحبة رأي" بغلاف جديد وعدد من أغانيها القديمة المفضلة للجمهور.

وكتبت إليسا عبر "تويتر"، قائلة "سعيدة للإعلان عن إصدار نسخة جديدة محدودة من (صاحبة رأي) بغلاف جديد، يضم أغاني الألبوم كلها، بالإضافة لأغاني مفضلة أصدرتها طيلة 20 عامًا الماضية، مين متحمس؟".

وطرحت إليسا مؤخرًا ألبومها "صاحبة رأي" صيف 2020، وحقق نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية، وهو مكون من 17 أغنية، ولكن لم يأخذ الألبوم حقه في الدعاية بسبب أحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت، التي تسببت في حالة من الحزن الشديد للشعب اللبناني.