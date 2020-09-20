9 لجان تستقبل أعضاء "الشيوخ" لاستخراج الكارنيهات اليوم

يبدأ أعضاء مجلس الشيوخ اليوم، استخراج كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الأول، وحرصت أمانة مجلس الشيوخ على إعداد 9 لجان لأستقبال الأعضاء الجدد بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، لإتمام عملية استخراج كارنيهات العضوية.

وجرى تزويد اللجان بأجهزة كمبيوتر لتسجيل بيانات الأعضاء المنتخبين على المقاعد الفردية والقائمة الانتخابية، وإجماليهم 200 عضو من أصل 300 بحسب القانون رقم 141 لسنة 2020، المنظم لعمل مجلس الشيوخ.

وينتظر المجلس الجديد قرار رئيس الجمهورية، الخاص بإصدار قائمة المعينيين بالمجلس وعددهم 100، ليكتمل بذلك تشكيل مجلس الشيوخ بشكله الجديد بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.

وحرص المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، على التواجد مبكرا لاستقبال الأعضاء الجدد، ومتابعة الأعمال الخاصة باستخراج الكارنيهات، فيما حرصت الأمانة العامة لمجلس النواب على إعداد بوفيه لاستقبال الأعضاء الجدد، بمقر بهو 25 يناير التابع لمجلس النواب.

وتبدأ لجان استقبال الاعضاء عملها فى العاشرة من صباح اليوم، وجرى تخصيص مكان لتصوير الأعضاء الجدد.

وكان البهو الفرعوني شهد حتى وقت متأخر أمس، التجهيزات اللازمة لاستقبال الأعضاء الجدد.

وفي سياق آخر، تجرى أعمال الصيانة والتطوير داخل مقرات وملحقات مجلس الشيوخ على قدم وساق، للانتهاء منها في أقرب فرصة، إيذانا بانطلاق أعمال المجلس مطلع أكتوبرالمقبل، وفقا للقرار الذي سيصدره رئيس الجمهورية بموجب المحددات الدستورية.