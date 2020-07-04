مجلس الشيوخ: 300 عضو و27 دائرة فردية و4 قائمة و10% من المقاعد للنساء

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد، منذ قليل، الدعوة لانتخاب أول مجلس للشيوخ، وذلك ببدء استقبال أوراق الترشح بداية من السبت 11 يوليو حتى 18 يوليو، على أن يدلي المصريون بالخارج بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ يومي الأحد والإثنين الموافقين 9 و10 أغسطس 2020، وتكون الانتخابات الداخلية في الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس 2020 وتنشر النتائج وتعلن يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020.

وترصد "الوطن" في السطور الآتية أبرز المعلومات الخاصة بعدد المقاعد الانتخابية وكيفية توزيعهم على القوائم والمقاعد الفردية، وكذلك عدد النواب المقرر ترشيحهم من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي كالآتي:

- يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

- يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

- تقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.

- يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.