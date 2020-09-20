سعر الدولار اليوم الأحد 20-9-2020 في مصر

سجّل سعر الدولار تباينًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد 20 سبتمبر الحالي، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر بيع وشراء الدولار في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، مثل البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

إذ استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، وذلك بعد تراجع الأسبوع الماضي في البنوك العاملة بمصر وشركات الصرافة، بقيمة قرشًا، ليُباع في بنوك "عودة، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، المشرق، والمصري لتنمية الصادرات" بـ15.81 جنيه مقابل 15.71 جنيه للشراء، وهي البنوك الأعلى سعرًا.

وفي قائمة البنوك الأقل سعرا لتداول الدولار، برز بنك "hsbc"، ليباع بـ15.77 جنيه، مقابل 15.67 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية

وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق مقابل الدولار خلال تعاملات أمس، إذ تركز انتباه المستثمرين على الخطوات المحتملة للبنك المركزي لتشديد السياسة النقدية قبيل اجتماع لتحديد السياسات الخميس المقبل، وذلك وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ولامست الليرة التركية مستوى متدنيا عند 7.5660، متراجعة من إغلاق الخميس عند 7.5595، وهبطت الليرة ما يزيد عن 21% مقابل العملة الأميركية منذ بداية العام الجاري.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقد يؤدي مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة إلى ارتفاع التضخم وتعميق الانكماش.

سجّل سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.27 جنيه للشراء و20.53 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجّل نحو 20.29 جنيه للشراء و20.55 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

فيما سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.58 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.54 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وسجّل في بنك CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.