الإعلام الرياضي: الأهلي بطل الدوري منذ استئنافه.. ومعظم القنوات متحيزة

قال الدكتور أسامة أبو زيد، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ النادي الأهلي هو بطل الدوري منذ استئناف المسابقة بعد فترة التوقف بسبب تفشي وباء فيرس كورونا المستجد، نظرا لفارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه، لافتا إلى أنّ هناك تحيز في معظم القنوات.

وأضاف أبو زيد، لـ"الوطن"، أنّ الفترة الأخيرة شهدت العديد من الأمور غير الطبيعية، وبينها أنّ معظم القنوات أصبح لديها مشكلة التحيز، متابعا: "الانتماءات تلعب دورا كبيرا في الفرحة، والقنوات بها تحيز، وكل شخص ظهر مدى حبه وحزنه وأصبح مدى مقياس النجاح لدي بعض المسؤولين، لكن الطبيعي بالأرقام أنّ الأهلي هو البطل منذ عاد الدوري، لأنه كان الأقرب لحسم اللقب وكان فارقا بنقاط كثيرة".

أبوزيد: إظهار الحب والحزن أصبح مقياس النجاح لدى بعض المسؤولين

وأشار رئيس لجنة الإعلام الرياضي، إلى أنّ فيروس كورونا المستجد قد يكون أثر على أداء النادي الأهلي، لكن الرصيد الذي كان فارق به كان صعب تعويضه، لذلك كان الأهلي يقاتل لعودة الدوري، والإعلام بنسبة كبيرة جدا متحيز ويساعد على عدم الهدوء، قديما كانت هناك محاولات من كبار الإعلاميين للم الشمل، أما الآن فالدنيا أصبحت صعبة جدا، بحسب تعبيره.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارات التشكيل الكامل للجان، ومن بين اللجان الـ12 التي تشكلت، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس، وضمت في عضويتها 3 صحفيين: سامي عبدالفتاح عامر هلال، الصحفي في المساء، محمد صلاح الدين ظرف دندش، الصحفي في آخر ساعة، وكمال الدين رضا عبدالخالق، الصحفي في جريدة الوفد، إضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحدد المجلس اختصاصات اللجنة، التي تشمل متابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام، وضبط الأداء المهني، بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، ودراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.