القبض على سيدة تسرق ذهب الأطفال في الدقهلية

ضبطت مباحث الدقهلية، ربة منزل بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تسرق "قرط ذهبي" من طفلة بإحدى قرى نبروه.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كامل، مدير المباحث، برصد المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استدراج إحدى السيدات لطفلة بمدخل أحد العقارات وسرقة قرطها الذهبي.

وبالفحص تبين أنه قد سبق وتبلغ من بعض أهالي إحدى القرى بمركز نبروه في الدقهلية بقيام إحدى السيدات باستدراج طفلة بمدخل إحدى العقارات وسرقة قرطها الذهبي، وفرارها عقب ذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات من تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وتبين أنها ربة منزل، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وتم بإرشادها ضبط المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.