اعترافات طالبة هاربة في الدقهلية: "أبويا بيتحرش بيا وهربت من نزواته"

كشفت طالبة، عن لغز هروبها من منزل والدها بعد أن تمكنت مباحث الدقهلية من الوصول إليها، وأكدت أن هروبها كان تنفيذا لنصيحة والدتها لها لتبتعد عن طريق والدها لأنه دائم التحرش بها، ويجبرها على ممارسة الجنس معه.

بدأت القصة تتكشف بتلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من "م. أ. إ" 40 سنة، سائق، باختفاء ابنته "ف" طالبة، 18 سنة، منذ عدة أيام عقب خروجها لدرس خصوصي، ولم تظهر بعدها رغم البحث عنها في كل مكان.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث، ويضم المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة وضباط البحث الجنائي وتكنولوجيا المعلومات، للوصول إلي مكان اختفاء الطالبة وإعادتها لأسرتها.

وتوصل فريق البحث إلي مكان الطالبة، والتي أكدت أنها هربت من رغبات والدها المتكررة وتحرشه الجنسي الدائم بها منذ عدة سنوات، وأنها أبلغت والدتها، ولأنها تريد الحفاظ علي عذريتها طلبت منها الهروب من البيت.

وذكرت الطالبة في التحقيقيات، أن والدتها وجهت النصيحة لوالدها لكنه كان يتوقف فترة عن التحرش بها ثم يعود مرة أخري، فكان القرار بترك المنزل لأبتعد عنه، فقد كان يمارس الجنس معها لكنها يحافظ علي عذريتها.

وأوضحت أن والدي يريد أن أكون له فقط، ورفض أي عريس كان يتقدم لخطبتي حتى أظل معه أطول فترة ممكنه ولأظل في المنزل معه.

وبسؤال الأم أكدت نفس المضمون، وأنها نصحت زوجها مرارا وتكرار بالابتعاد عن بنتهما لكنه كان يعاود التحرش بالبنت ويعتدي عليها بالضرب لترضخ له، فنصحتها بأن تترك البيت حتى يشعر بخطورة ما يقوم به.

وبضبط الأب، اعترف بمضمون أقوال الطالبة، مؤكدا أنها كان "ساعة شيطان" ولن يعود إلي فعل ذلك مرة أخرة وأنه ندمان علي ما فعله.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.