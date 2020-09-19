238 طلب ترشح لـ"النواب" في الدقهلية خلال 3 أيام

واصلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في الدقهلية، اليوم السبت، تلقي طلبات الراغبين في الترشح بمقر اللجنة في محكمة المنصورة الابتدائية، وذلك لليوم الثالث، وذلك وسط تواجد أمني وتنظيم لدخول راغبي الترشح، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووصل عدد المتقدمين في اليوم الثالث، إلي 6 طلبات ترشيح، قدموا أوراقهم إلى اللجنة المشكلة برئاسة المستشار تامر الخطيب، وعضوية كل من المستشار أحمد السعيد، والمستشار علاء السعدني، والمستشار محمود إسماعيل، والمستشار محمد واعر.

واستقبلت اللجنة خلال أول يومين 232 طلباً من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعداً فردياً، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 238 مرشحاً تقدموا بأوراقهم خلال الأيام الثلاثة الأولى من فتح باب الترشيح.

وفي سياق موازي، قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن 7 مرشحين محتملين لانتخابات مجلس النواب، خضعوا لإجراءات الكشف الطبي اليوم، ليصل إجمالي من خضعوا للكشف الطبي، منذ يوم الجمعة 11 سبتمبر، إلى 417 مرشحاً محتملاً.