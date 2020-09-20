"بكري" أول نائب يستخرج بطاقة عضوية مجلس الشيوخ 

بدأت لجان الاستقبال بمجلس الشيوخ أعمالها، لاستخراج كارنيهات العضوية، وحرص عدد كبير من الأعضاء المنتخبين على التواجد من العاشرة صباحا، التزاما بالوقت المحدد والذي أعلن عنه.

كان محمود بكري أول النواب الذين قاموا بملء البيانات الخاصة بالعضوية عن القائمة الوطنية، والنائب أشرف حسين فردي عن محافظة المنيا، وسجل على الكارنيه الخاص بالعضوية اسم النائب واسم الشهرة ورقم العضوية.

ويعد النائب محمود بكرى أول النواب الذين استخرجوا كارنيهات العضوية. وحرص عدد من النواب الجدد على التعرف على بعضهم البعض داخل البوفيه الذي خصصته الأمانة العامة بمجلس النواب بقاعة 25 يناير.