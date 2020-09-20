أيمن سليم: فيلمي الفرنسي "دعوة للسعادة" مليء بالمشاعر الإنسانية للشعوب

انتهى صُناع الفيلم الفرنسي "Invitation Au Bonheur - دعوة للسعادة" من تصويره بالكامل في فرنسا، وبدأ على الفور مخرجه النرويجي Alan Holm في عقد جلسات المونتاج الخاصة به على أن يكون جاهزًا للمشاركة في المهرجانات العالمية في أقرب وقت.

كانت منى خضري رئيس مجلس إدارة شركة Demo Film المشاركة في إنتاج الفيلم، تواصلت مع المؤلف المصري أيمن سليم، كي يتولى المشاركة في تأليف الفيلم الناطق باللغة الفرنسية، ورحب بالمشاركة، معبرًا عن سعادته البالغة بهذه التجربة، مؤكدًا أن الفيلم مختلف ومليء بالمشاعر الإنسانية التي ستفهمها كل الشعوب، كما تعتبر تجربة جديدة ستزيد من خبرته بعد نجاح مسلسله "حواديت الشانزليزيه" الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وتدور أحداث الفيلم الفرنسى حول فتاة سويسرية تعمل ضابط شرطة علمت بالصدفة سر خطير عن حياتها جعلها تسافر إلى فرنسا محاولة الوصول إلى الحقيقة لتنقلب حياتها رأسًا على عقب و يشارك فى إنتاج الفيلم كلًا من شركة Demo Film وLucky Light Movie Music العالمية وIjako .

من جهة أخرى عقد المخرج Alan Holm جلسة عمل مع النجم العالمي Rune Temte بطل فيلم Captain Marvel؛ للاتفاق على عمل درامي عربي لصالح أحد المنصات الكبرى من تأليف أيمن سليم سيجرى الإعلان عنه خلال أيام.