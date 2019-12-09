كرمت جامعة المنصورة الفنانة مي سليم عن دورها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والذي يعرض حاليا.

ونشرت "مي" فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات تويتر، وهي تحتفل مع جمهورها بالجائزة.

كانت مي، علقت على تكريمها قائلة: "تكريمي النهاردة من جامعة المنصورة عن مسلسل حواديت الشانزلزية أفضل ممثلة، بجد حاجة تفرح، هيا دي الجائزة الحقيقة، بشكر الجمهور العظيم وطلبة الجامعة شكرا جدا على التكريم، وسام كبير".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزية" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشاركها في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد ، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.