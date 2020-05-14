إياد نصار: لم أتخوف من تقديم "ليالينا 80" بعد "حواديت الشانزليزيه"

قال الفنان إياد نصار، إنه لم يتخوف من قبول المشاركة في بطولة مسلسل "ليالينا 80"، بعد مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، رغم أن العملين ينتميان إلى نوعية مسلسلات الحقب الزمنية.

وأضاف نصار، لـ"الوطن"، أنه لا يفكر من هذا المنظور، طالما أن هناك اختلافاً بين المسلسلين، سواء على مستوى نوعية الموضوع نفسه، وطبيعة الشخصية، متابعا: إذا وجدت موضوعا جديدا وشخصية مختلفة، فلا أمانع تقديمهما بغض النظر عن جزئية التوقيت.

ويشارك في بطولة "ليالينا 80" خالد الصاوي، غادة عادل، صابرين، محمد علي رزق، رنا رئيس، ميدو عادل وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.