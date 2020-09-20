مكافحة الهجرة غير الشرعية: مصر من أوائل المنضمين لبروتوكول منع الاتجار بالبشر

شرحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، معنى كلمة الاتجار بالبشر، وهو استغلال طرف قوي إمكانياته لابتزاز طرف ضعيف، وقد يكون الطرف الضعيف "مهاجر غير شرعي يحتاج إلى مال، أو شخص فقد عمله أثناء جائحة كورونا ومسؤول عن أسرة"، فمن السهل السيطرة عليهم واستغلالهم.

وأضافت جبر، خلال حوارها في برنامج "8 الصبح"، الذي تقدمه الإعلامية داليا أشرف، المذاع على فضائية Dmc، أنّه من المعروف أنّ الدول التي بها أزمات واضطرابات سياسية وعرقية واقتصادية هي الأكثر عرضة للاتجار بالبشر مثل العراق وليبيا، مؤكدة أنّه عندما يكون هناك سيطرة للدولة تهدأ الأمور، وعندما يكون هناك عدم سيطرة على الأمر تنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير.

وتابع أنّ الاتجار بالبشر على مستوى العالم جريمة هائلة ومنظمة وتدر أرباحا هائلة، شأنها شأن تجارة المخدرات والأسلحة، وأنّ مصر ليست من الدول التي بها هذه الجريمة بأحجام كبيرة، لكن كنا من أوائل الدول التي انضمت لبروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الجريمة، وجرى عمل قانون لذلك وتفعيله، ودربنا القائمين على إدارة العدالة لأننا نشعر بمسؤولية تجاه المواطن.

وأكملت أنّه من الأشياء التي أفخر بها في مصر هو وجود لجنة وطنية، لأن اللجان الوطنية أصبحت اتجاها في العالم كله بأن يكون هناك تنسيق بين الأجهزة، وأنّ الأجهزة لا تعمل في مجال مكافحة الجريمة كجزر منعزلة.