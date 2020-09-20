"زنزانة 7" يواصل تصدر الإيرادات بـ233 ألف في رابع أيامه بالسينما

يواصل فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، وبطولة الفنان نضال الشافعي، تصدر إيرادات الأفلام بتحقيقه لـ232 ألفا و890 جنيها لليوم الرابع علي التوالي، متفوقًا على فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي حصد 160 ألفا و497 جنيها.

ووفقاً لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حقق فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، 46 ألفا و613 جنيها في اليوم نفسه.

وقررت الحكومة تشغيل السينمات والمسارح بـ50% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.