ضبط متهم والبحث عن هاربين.. كشف غموض واقعة إلقاء مسن في الترعة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، غموض واقعة تداول فيديو على شبكة الإنترنت، يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن وإلقائه في الترعة.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية (التيك توك) يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة إحدى الترع، وقيام أحدهم بدفعه داخل نباتات الحلفا على جانب الترعة من الداخل.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع فرع قطاع الأمن العام بالمديرية وأسفرت جهوده إلى أن الواقعة تعود مضمونها إلى شهر مايو الماضي، وأن المجني عليه (معاق ذهنياً، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج)، وأن مرتكبي الواقعة هم: (3 أشخاص، جميعهم مقيمون بذات دائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بالاشتراك مع باقى المتهمين، ويجري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.