بعد ضبط المتهمين.. تفاصيل إلقاء عجوز بترعة في سوهاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لإلقاء عدد من الشباب عجوز في إحدى الترع بمحافظة سوهاج.

"الوطن" حصل على تفاصيل الواقعة الكاملة بعد إلقاء القبض على الشباب المعتدين، حيث اعتادوا السخرية والضحك مع المسن المصاب بمرض عقلي بشكل مستمر.

بيانات العجوز المعتدى عليه

وحول بيانات المعتدى عليه يدعى صلاح خلاف، مواليد 1960 ويبلغ من العمر 60 عامًا، ومصاب بمرض ذهني. ويعيش "خلاف" مع والدته وشقيقين وفتاة جميعهم مصابين بمرض عقلي حيث يتقاضون معاش تكافل وكرامة وتتلقى الأم معاشا تأمينيا.

وتقطن الأسرة في نجع يدعى نجع الحسك، التابعة لقرية شندويل بمركز المراغة محافظة سوهاج.

من جانبه قال محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن بسوهاج لـ "الوطن": إن هذا الرجل المسن يعرف بخفة ظله ويداعب دائمًا شباب القرية بشكل مستمر.

وأشار وكيل وزارة التضامن بسوهاج إلى أنه عرض على الأسرة وضعه داخل دار رعاية إلا أن أسرته رفضت ذلك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو أظهر شابين يتنمران على رجل مسن يبدو أنه يعانى من مرض نفسي ثم ألقيا بالرجل المسن فى مصرف مياه وسط القمامة.

ويظهر في الفيديو الذي صوره شخص آخر، رجل عجوز يقف على حافة المصرف ويتجه إليه شابان ويتأهب لهما ويمسك بطوبة، ليرد عليه أحدهما "مين اللي مزعلك يا حاج محمد"، ليرد الرجل المسن: "بيشتم يا عم".

فيقول له الشاب "خلاص أحنا جايين نصالحك"، ليرمي الرجل "الطوبة"، ثم يقترب منه الشاب الآخر ويدفعه داخل المصرف.