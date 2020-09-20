"مستقبل وطن" يدفع بـ"حسين وعمار" على مقعدي القائمة والفردي في بورسعيد

أعلن حزب مستقبل وطن "أمانة بورسعيد"، الدفع بمرشحيه على مقعدي القائمة الوطنية والفردي حيث، دفع بالدكتور محمود حسين، على إحدى مقعدي القائمة الوطنية، ضمن قائمة شرق الدلتا بالمحافظة.

كما تم ترشيح حسن عمار، على المقعد الفردي للدائرة الأولى "بورفؤاد، شرق، عرب، وضواحي".

كان قد قدم مرشح المقعد الفردي للحزب بالدائرة الأولى حسن عمار، بأوراق ترشحه للجنة القضائية المكلفة باستلام أوراق المرشحين برئاسة المستشار محمد البنداري، و حصل علي الرقم "1" ورمز القلم.

وأنهى حسين، إجراءات الكشف الطبي داخل المجلس الطبي العام والمتخصص التابع لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وأجري التحاليل الطبية والكشف النفسي.

كما أنهى الدكتور محمد الفرماوي، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمحافظة، الكشف الطبي كاحتياطي قائمة للدكتور محمود حسين.

وتقدم إلى اليوم، للكشف الطبي لانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة بورسعيد، 58 مرشحا على المقاعد الفردية والقائمة.