رئيس برلمانية الحركة الوطنية يترشح لانتخابات النواب عن حزب مستقبل وطن

تقدم النائب محمد بدراوي بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية في دائرة زفتى والسنطة بمحافظة الغربية.

يذكر أن النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية في مجلس النواب الحالي التي تنتهي مدة انعقاده حسب الدستور في شهر يناير 2021.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، اليوم الخميس ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.