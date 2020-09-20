عضو بـ"عليا الوفد": لم ننسحب من القائمة الوطنية.. و40 مرشحا للفردي

قال عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن ما يحدث داخل الحزب حراك سياسي طبيعي، مؤكدا أن الحزب مشارك في العملية الانتخابية تماما، سواء على النظامي الفردي أو القائمة، وسيخوض على 40 مقعدا، موضحا أنه وقع بصفته رئيس لجنة المنوفية لمرشح فردي، ما يدل على أن الحزب مشارك بالعملية الانتخابية، والشد والجذب بين أعضاء الهيئة العليا دليل على الديمقراطية.

وأضاف "الصباحي" خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن مجموعة من الهيئة العليا اجتمعت الخميس الماضي حضرها 32 عضوا منهم 2 رفضوا التصويت على عدم المشاركة و30 وافقوا على عدم المشاركة في القائمة الوطنية وليس للعملية الانتخابية، "المشكلة الهيئة العليا معرفتش أسماء المرشحين بتاعتهم داخل القايمة والأسماء لم تعلن حتى الآن".

وأشار إلى أن عدد المقاعد المخصصة للحزب داخل الأربع قوائم حوالي 20 مقعدا، مؤكدا أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب دعا لانتخابات رئاسية مبكرة للحزب، "أنا كنت عنده إمبارح في البيت أنا على استعداد أتبرع بـ10 ملايين جنيه للحزب وأترك الحزب، قلت له الوقت لا يسمح بترك الحزب حاليا".