السفير الأمريكي: محطة الصرف الصحي بالأقصر ستفيد أكثر من 300 ألف شخص

قال السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، إن مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الحبيل بمحافظة الأقصر سيسهم في زيادة خدمات الصرف الصحي المتاح لسكان الأقصر.

وأضاف أن خدمة الصرف الصحي ستصل لأكثر من 300 ألف شخص، بما في ذلك 50 ألف شخص في المناطق الريفية والقرى التي لم تكن تصل إليها هذه الخدمات، وهو ما سيسهم في تغيير حياة المواطنين للأفضل، من خلال توفير المياه النظيفة.

وتبلغ محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الجارية منذ عام 2014 نحو 814.6 مليون دولار، منها اتفاقيات في مجال الشرب والصرف الصحي بقيمة 73 مليون دولار.

جاء ذلك، خلال افتتاح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الحبيل بمحافظة الأقصر، والتي ترفع طاقة معالجة المحطة بنحو 36 ألف متر مكعب يوميًا، لتضاف لقدرتها الحالية البالغة 26 ألف متر مكعب من مياه الصرف بتكلفة 15 مليون دولار.