وزير النقل يتفقد مشروع محور شمال الأقصر

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، موقع محور شمال الأقصر والذي يربط بين الطريق الصحراوي الشرقي مروراً بطريق طيبة ومطار الأقصر الدولي، والذي يتقاطع مع طريق "مصر - أسوان" الزراعي الشرقي مرورًا بخط السكة الحديد، ووصولًا إلى طريق الأقصر بمركز الزينية، يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وتفقد الوزير عدد من قطاعات المشروع منها موقع الكوبري المخطط تنفيذه أعلى السكة الحديد، مؤكدًا أن وزارة النقل لديها خطة لعمل 33 كوبري بديلاً للمزلقانات الأكثر خطورة، وجارِ العمل حالياً في 13 كوبري منها، وأن أهمية هذه الكباري تتمثل في أنها تسهم في الحد من الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

كما تفقد الوزير، الموقع الخاص باستكمال المحور على النيل وربطه بطريق "القاهرة – أسوان" الزراعي الغربي، والطريق الصحراوي الغربي والذي سيساهم في تسيير حركة الحافلات السياحية من الأقصر إلى البر الغربي.

وأكد أهمية استكمال المحور الذي سيساهم في خدمة الحركة السياحية وخاصة الوافدة من البحر الأحمر، فضلًا عن أنه سيساهم في تسهيل حركة المرور بالأقصر نظراً لأنه سيكون محوراً بديلاً لطريق المطار موجهاً قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء كوبري علوي أعلى طريق "مصر - أسوان الشرقي" (كوبري يسي) ضمن أعمال استكمال المحور.

وبدأ العمل في المحور منذ عام 2008، ثم توقف لوجود عدد من العوائق والتي تم إزالتها خلال الفترة الماضية.