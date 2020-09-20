وزير النقل يوجه باستكمال محور شمال الأقصر: يخدم حركة السياحية 

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، في بداية جولته، اليوم، بمحافظتي الأقصر وأسوان لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، موقع محور شمال الأقصر والذي يربط بين الطريق الصحراوي الشرقي مرورًا بطريق "طيبة - مطار الأقصر الدولي" والذي يتقاطع مع طريق "مصر - أسوان" الزراعي الشرقي، مرورًا بخط السكة الحديد ووصولًا إلى طريق "الأقصر - مركز الزينية".

وتفقد وزير النقل، عددًا من قطاعات المشروع منها موقع الكوبري المخطط تنفيذه أعلى السكة الحديد، مؤكّدًا أنَّ وزارة النقل لديها خطة لإنشاء 33 كوبري بديلًا للمزلقانات الأكثر خطورة، مبينًا أنَّه جار العمل حاليًا على إنشاء 13 كوبري منها.

وعن أهمية هذه الكباري، أوضح وزير النقل تتمثل في أنَّها تسهم في الحد من الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين، ثم تفقد الوزير الموقع الخاص باستكمال المحور على النيل وربطه بطريق "القاهرة - أسوان" الزراعي الغربي والطريق الصحراوي الغربي، والذي سيسهم في تسيير حركة الحافلات السياحية من الأقصر إلى البر الغربي.

وأكّد الوزير أهمية استكمال المحور الذي سيسهم في خدمة الحركة السياحية وخاصة الوافدة من البحر الأحمر، إضافة إلى أنَّه سيسهم في تسهيل حركة المرور بالأقصر، نظرًا لأنَّه سيكون محورًا بديلًا لطريق المطار، موجهًا قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء كوبري علوي أعلى طريق "مصر - أسوان" الشرقي "كوبري يسي" ضمن أعمال استكمال المحور.

جدير بالذكر، أنَّ المحور بدأ العمل به منذ عام 2008، ثم توقف لوجود عدد من العوائق والتي تمّ إزالتها خلال الفترة الماضية.