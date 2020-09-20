رئيس شعبة الدواجن: 3 جنيهات قيمة علاج الدجاجة خلال 37 يوما

تتهيأ مزارع الدواجن لموسم الشتاء وسط مخاوف من عدم تحقيق موسم شتاء ناجح والعزوف عن استكمال باقي الموسم الشتوي، وترجع أسباب التخوف لـ "عدم القدرة على التدفئة، ارتفاع سعر الأعلاف، بخلاف عدم القدرة على مواجهة الأوبئة التي تقضي على أغلب الإنتاج في فصل الشتاء، وفي مقدمتها مرض إنفلونزا الطيور الذي تحتل فيها مصر مرتبة متقدمة منذ 13 عاما"، بحسب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة.

وقال "عبدالعزيز": إن هناك اجتماعات مستمرة مع الجهات المعنية للوقوف على المشكلات التي تواجة الثروة الداجنة وخاصة في فترة الشتاء.

وأشار إلى أن فيروس كورونا لم يتسبب في زيادة مرض أنفلونزا الطيور الذي يتوطن في مصر منذ أكثر من 13 عاما، والأمور لازالت مستقرة بالمقارنة بالعام الماضي.

ورصد " السيد "متوسط علاج وتحصينات الدجاج والبط والأوز والديك الرومي خلال الدورة الإنتاجية ومدتها 37 يوما، وهي لا تتعدى 3 جنيهات، فيما ترتفع القيمة لأمهات وجدود الدواجن لـ15 جنيها، نظرا لطول فترة الدورة والتي تستغرق عاما ونصف.

وقال رئيس الشعبة إن عناصر التدفئة تحدي كبير يقف أمام الإنتاج الداجني، حيث توجد صعوبة بالغة في توافر التدفئة للدواجن، كما تشكل سعر الطاقة تحدي آخر، خاصة في شهور ديسمبر ويناير وفبراير وحتى مايو، والتي تشهد فيها زيادة في الفيروسات وكثرة الأمراض، منها أنفلونزا الطيور والجمبورا، مع عدم وجود تدفئة جيدة واحتياج المزارع لمصادر التدفئة للوصول لدرجة حرارة معينة، حيث يحتاج الكتكوت عمر يوم أن تكون درجة حرارة العنبر 33 حتى نهاية الدورة، وهذه الشهور من الشتاء تقبل الاستثمار الداجني.

ووضح أنه يتجنب الكثير من أصحاب المزارع الاستثمار خلال هذه الفترة، نظرا لوجود نسبة عالية في النافق والسردة والتي تصل إلى 10% من حجم تربية الدواجن.

وشهدت أسعار الدواجن والبيض استقرارا بالأسواق خلال أسبوع، حيث سجّلت أسعار الدواجن 21 جنيهًا مزرعة، وتجزئة تباع بأسعار تتراوح بين 25 و26 جنيهًا.

فيما استقر سعر بيع طبق البيض ليباع بأسعار تتراوح بين 23 و33 جنيهًا للطبق.

يشار إلى أن أسعار الدواجن ترتفع خلال فصل الشتاء، بسبب اتجاه عدد كبير من المزارع إلى التوقف، خوفًا من الأمراض المعدية ونفوق الدواجن.

جدير بالذكر، أن أسعار الدواجن واصلت انخفاضها خلال الأشهر الماضية في السوق المحلية، لتسجل 15 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وهو السعر الذي رفضه عددا كبيرا من المربين، مؤكدين أنه لا يتناسب مع التكلفة، ويتسبب في خسائر عديدة.

وتنتج مصر من الدواجن 1.4 مليار دجاجة سنويًا، وتستهلك نفس الكمية، ويوجد 204 مجازر على مستوى الجمهورية، فيما يبلغ عدد المزارع 50 ألف مزرعة.