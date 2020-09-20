السكرتير المساعد بـ"قنا" تفتتح مكتب توثيق للشهر العقاري بقرية دندرة

افتتحت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اليوم، مكتب توثيق للشهر العقاري بقرية دندرة بمركز قنا، لتخفيف العبء عن أهالي القرية، والحد من الازدحام والتكدس، وتوفيرا للوقت والجهد، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية.

وقالت إبراهيم، إن افتتاح هذا المكتب يأتي في إطار خطة وزارة العدل لرفع كفاءة مكاتب الشهر العقاري وإنشاء مقرات جديدة بما يتناسب مع الثورة التكنولوجية التي تعمل بأنظمة حديثة تساهم في تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

ووجهت السكرتير المساعد بقنا، بضرورة تركيب مظلات أمام مركز الخدمات البريدية ومكتب الشهر العقاري بقرية دندرة لمساعدة المواطنين على الجلوس بعيدا عن أشعة الشمس، مع الحفاظ على مسافات بينية مناسبة تراعي التباعد الاجتماعي، وذلك ضمن الاحتياطات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.