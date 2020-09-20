أحمد أمين عن "بره المنهج": أنا ضيف شرف واشتريت تذكرة الفيلم

يطل الفنان أحمد أمين، على جمهور السينما، من خلال مشاركته في فيلم "بره المنهج"، المقرر بدء تصويره قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

فيلم "بره المنهج"، من إخراج عمرو سلامة، تأليف خالد دياب، بطولة روبي، ماجد الكدواني، شريف دسوقي، أسماء أبواليزيد.

وكتب أحمد أمين، عبر حسابه على موقع إنستجرام، قائلًا: "اتبسطت جدًا مع الناس الجميلة دي، ومبسوط إني هكون ضيف شرف في فيلمهم الجديد بره المنهج"، بطولة الفنان ماجد الكدواني وروبي وأسماء أبواليزيد وشريف الدسوقي وإخراج عمرو سلامة.

واختتم "أمين"، بقوله: "أنا اشتريت تذكرة من دلوقتي".

كان المخرج عمرو سلامة نشر صورته بصحبة فريق العمل، معلقًا عليها "لمحة من طبخة بتستوي في الفرن".

ويشارك أحمد أمين مع المخرج عمرو سلامة، في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، ويجسد "أمين" شخصية دكتور رفعت إسماعيل وفقًا لسلسة الرواية التي كتبها أحمد خالد توفيق، ورزان جمال، وآية سماحة.