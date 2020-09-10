أحمد أمين: سأقوم بحملة توعوية للطلاب والأهالي مع دخول المدارس

قال الفنان أحمد أمين، إن العالم عاش نفس الظروف خلال الفترة الماضية بسبب أزمة جائحة كورونا، التي لم تفرق بين الدول، حيث اتحد الكوكب كله لأول مرة على شعور واحد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، لوزيري التعليم والصحة للإعلان عن خطة الوقاية في العام الدراسي الجديد، أن العالم عرف أهمية الوعي وحسن التصرف في تحجيم الأزمة والقضاء عليها قريبًا، مشيرًا إلى أنه سيقوم بحملة توعوية بترشيح من وزيرة الصحة، لتوعية أطفال المدارس والأهالي للتعامل مع دخول المدارس واستمرار العملية التعليمية.

وتابع: "أنا أب ومواطن مصري ومهتم برجوع أبنائنا إلى المدارس لكي نطمئن عليهم، وأن يكونون أصحاء نفسيًا وبدنيًا".