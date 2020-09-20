نقابة البيطريين تحقق مع "طبيب الدجاجة": يواجه تهمة الإساءة لمهنة الطب

قال الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، إنَّ ما فعله الطبيب المصري "م.أ"، مخالف للمهنة وإساءة لها، مبينًا أنَّه أجرى عملية لدجاجة بتكلفة 7 آلاف جنيه، وكان صاحب قصة الدجاجة "ليسكي" التي تدوالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر عن إجراء عملية جراحية عاجلة لها، بعدما سقطت من سطح أحد المنازل المرتفعة في مدينة مرسى علم في البحر الأحمر.

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين، لـ"الوطن": "سنحقق في الواقعة، وسيتمّ سماع أقوال الطبيب من قبل لجنة التحقيق والتأديب، وسيجري التحقيق وكيل النقابة ومستشار من مجلس الدولة، للوقوف على أسباب الواقعة مع تحديد العقوبة الواجبة وفقًا للائحة النقابة"، مؤكّدًا أنَّ التهمة التي ستوجه للطبيب أنَّه "أثار البلبلة وادّعى كذبًا، وأساء لمهنة الطب البيطري السامية".

وأشار إلى أنَّ هناك قواعد ثابتة يجب اتباعها قبل إحالة الطبيب للتحقيق، منها موافقة مجلس النقابة، مؤكّدًا أنَّ "مهنة الطب البيطري مهنة سامية تتعامل مع أرواح لا تستطيع الحديث أو التعبير عن ألمها وأوجاعها، ويقدر كل الأطباء رحمة بعض المواطنين ممن يقدمون على الاقتراض لعلاج حيواناتهم خلال تعرضهم للمرض".