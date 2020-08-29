نقيب الأطباء البيطريين: الجهات التنفيذية ليست في تضاد مع النقابة

وجه الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، الشكر للجمعية العمومية على تحملهم المشقة للمشاركة الإيجابية في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، ولشيوخ المهنة، والمجلس السابق، قائلا: "سنعمل جميعا سويا، وسنستكمل المسيرة معا لصالح المهنة، والشكر للدكتور خالد العامري، الذي سيكون داعم لنا لاستكمال المسيرة لصالح المهنة، ولدعم الاقتصاد الوطني".

وأضاف سليم، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، لإعلان النتيجة الرسمية لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين: "علينا لم الشمل ونبذ أي خلافات، فكلنا في مركب واحد وانتماء واحد، وعلينا جميعا أن نجتمع على كلمة سواء".

وأكد سليم، أن الجهات التنفيذية ليست جهة تضاد مع النقابة، ولسنا أوصياء عليهم، لكننا نعمل سويا لصالح الوطن، داعيا إلى تفعيل اللجان المنبثقة من المجلس السابق، مؤكدا أنه لن يألوا جهدا في خدمة الأطباء البيطريين في كل ربوع مصر.