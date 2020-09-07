من الزعيم وسعيد صالح لـ سما المصري: فنانون في السجن

قتل وحيازة مخدرات وتحريض على الفسق.. تهم مختلفة تلقاها بعض نجوم الفن على مر العصور من الرجال والسيدات، ألقت بهم في السجون ولو لأيام قليلة، لينتقلوا من عالم الفن والشهر، إلى عالم الجريمة والجنايات، ومن أضواء بلاتوه التصوير، إلى ظلام السجن ووحشته، كان آخرهم الفنانة سما المصري.

وقضت المحكمة الاقتصادية، بتعديل سجن سما المصري الى سنتين بدلًا من 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق والفجور والتعدي على الأخلاقيلات العامة، كما شمل الحكم الإبقاء على مبلغ الغرامة وقدره 300 ألف جنيه، لإدانتها بالتحريض على الفسق.

اتهام عادل إمام بإزدراء الأديان

سما المصري لم تكن أول الفنانين الذين تعرضوا للسجن والأحكام القضائية، بل سبقها العديد من النجوم أبرزهم الفنان القدير عادل إمام، حينما أقام أحد المحامين في 2012 دعوة ضد "الزعيم"، يتهمه فيها بازدراء الدين الإسلامي بأثر رجعي عن مجمل أعماله مثل فيلم "الإرهاب والكباب" و"مرجان أحمد مرجان".

وقضت محكمة جنح الهرم في تلك الدعوة بحبس عادل إمام 3 أشهر بالإضافة إلى غرامه ألف جنيه، وجرى تأييد الحكم في 24 أبريل، وبعدها بـ3 أيام قررت المحكمة عدم قبول الدعوة من الأساس، وعدم وجود جريمة وجرى تغريم مقيم الدعوة بمبلغ رمزي.

سعيد صالح تعرض للحبس مرتين بسبب الإدمان

تعرض نجم الكوميديا سعيد صالح، للحبس مرتين بسبب الإدمان، كانت المرة الأولى عام 1991 حيث ألقي القبض عليه بتهمة التعاطي وأمرت النيابة بحبسه هو ومن معه عدة أيام على ذمة التحقيق ثم برأتهم المحكمة بسبب عدم صحة الإجراءات، ونفى سعيد صالح في وقتها الحادثة وقال إنه كان "حشيش فقط".

وفي عام 1996 تم القبض عليه مع مجموعة من أصدقائه وتمت محاكمته وحكم علية بالحبس لمدة عام، وبالفعل سُجن سعيد صالح ثم أُفرج عنه قبل نهاية نفس عام.

وفاء مكي عذبت خادمتها وسجنت 10 سنوات

قضية وفاء مكي كانت مختلفة، فهي قضية تعذيب خادمة أثارت الرأي العام ضد الفنانة وعائلتها التي شاركت في حبس الخادمة الطفلة وتعذبيها بمساعدة شقيق وفاء مكي ووالدتها، ثم حاولت الفنانة الهرب مع والدتها قبل أن يتم القبض عليها، ونفذت حكم بالسجن لمدة 10 سنوات عام 2001.

حاتم ذو الفقار ضحية الإدمان

من الأسماء التي انهارت مع الإدمان، الفنان حاتم ذو الفقار الذي قدم أفلاما معروفة في الثمانينات، وكان متزوجا من الفنانة نورا، ولكنه تورط في قضايا التعاطي أكثر من مرة حتى تم إلقاء القبض عليه في عام 1987، وأصدرت المحكمة حكمها بحبسه لمدة عام، ليبتعد عن الأضواء والشهرة.

طارق النهري قاتل في أحداث مجلس الوزراء

وقبلت محكمة النقض، السبت 4 يوليو، الطعن المقدم من الفنان طارق النهري في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وصححت الحكم الصادر بالمؤبد ضده إلى السجن المشدد 15 عاما، وصدر حكم النقض على "النهري" بعد تسليم نفسه لقوات الأمن.

حسام حبيب متهم في قضية شروع في قتل

وفي مارس الماضي، أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكما بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، وذلك في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، أمام منزله، بعدما أشهر السلاح الناري في وجهه، لدعوى رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع الأول، قبل أن تلغي في سبتمبر الحالي حكم الحبس مع تغريم كلاً من الطرفان مبلغ 200 جنيه.

حكم حبس وغرامة لـ أحمد الفيشاوي في قضية نفقة

وأصدرت محكمة جنح الدقي في نهاية يناير حكمًا بسجن الفنان أحمد الفيشاوي لمدة سنة وغرامة بمبلغ 500 جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 20000 جنيه تعويضاً لامتناعه عن دفع النفقة الخاصة بابنته لينا الفيشاوي، فيما استأنف الفنان ضد الحكم.

أحمد عزمي يقضى 6 أشهر في السجن بسبب أقراص مخدرة

الفنان الشاب أحمد عزمي تم إلقاء القبض علية أكثر من مرة في قضية مخدرات، ولكن كان يتم إطلاق سراحه بسبب بطلان الإجراءات، ولكن في المرة الأخيرة تم تفتيشه في أحد أكمنة شرم الشيخ وتم العثور بسيارته على أقراص مخدرة ثم حُكم علية بـ6 أشهر مع غرامة مالية، وقضى العقوبة في السجن.

كانت المحكمة الاقتصادية قضت بالسجن 3 أعوام وسداد غرامة بقيمة 300 ألف جنيه للراقصة سما المصري المتهمة "بالتحريض على الفجور" و"التعدي على الأخلاقيات العامة" عقب نشر صور ومقاطع مصورة مختلفة على الشبكات الاجتماعية.