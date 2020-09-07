سر الرقم 4 في حياة "سما المصري": لم يجلب لها خيرا

لعب الرقم 4 دورا في حياة سما المصري، فهو شهر القبض عليها، وعدد سنوات حبسها وعمرها مضافا له 40 عاما.. لكن الثابت أن الرقم 4 لم يجلب لها وهي مواليد برج السرطان، أي خير أو حظ، وفق ما تبين لـ "الوطن" من مطالعة الأبراج وأرقامها المفضلة.

ونستعرض في التقرير التالي سر الرقم 4 في حياة سما المصري، حيث تمكنت الشرطة من القبض عليها نفاذا لأمر النيابة العامة بالقبض عليها، في شهر أبريل "4" الماضي داخل منزل والدتها بالهرم، ثم صدر قرار بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات قبل أن يتم تجديد الحبس، وإحالتها للمحاكمة الجنائية.

تلى ذلك صدور أحكام إدانة بحق سما المصرب بالحبس والغرامة، محاكم أول درجة وما يعلوها من الجنح المستأنفة، حيث صدر حكم بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه في التحريض على الفسق، ثم حكم آخر بالحبس لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه في سب وقذف ريهام سعيد، لكن ما حدث اليوم، هو تخفيف الحكم الأول إلى سنتين مع الإبقاء على الغرامة، ليصبح عدد سنوات في القضايا المتهمة فيها، هو الحبس 4 سنوات، ووصلت والغرامات إلى 400 ألف جنيه.

ظهر الرقم 4 أيضا في مسيرة "سما المصري" أمام المحكمة، حين ألزمتها المحكمة، بدفع مبلغ 40 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح ريهام سعيد، لإدانتها بسبها وقذفها.

وأخيرا تُحاكم سما المصري، صاحبة الـ"44 عاما" والمولودة في عام 1976 في قضية ثالثة متعلقة بالتحريض على الفسق، عن طريق صناعة 5 فيديوهات مُخلة بالآداب العامة، وذلك فى البلاغ الذي قدمه المحامي أشرف فرحات.