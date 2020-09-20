"البحوث الفقهية" تواصل جلسات مناقشة القضايا المعاصرة

واصلت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عقد جلساتها الشهرية لمناقشة مجموعة من المسائل الفقهية المعاصرة التي تحتاج لتأصيل فقهي، بحضور أعضاء اللجنة من المتخصصين في العلوم الشرعية والقانونية.

وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إنّ لجنة البحوث الفقهية أحد أهم لجان مجلس المجمع، تبحث الموضوعات الفقهية ودراسة ما يثار من موضوعات وقضايا يستلزم الأمر بحثها وتقديم الرأي الفقهي فيها.

وأضاف عيّاد أنّ جدول أعمال اللجنة يناقش في كل جلسة من جلساتها مجموعة من القضايا المهمة التي تشتبك مع الواقع الحالي للناس وتمس احتياجاتهم الفعلية، في إطار الدور الحيوي للمجمع وتفعيل لجانه العلمية المختلفة.