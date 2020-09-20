نائب بـ"الشيوخ": أتيت برؤية لتطوير الصحافة وتسهيل مهمتها التنويرية

قال طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إنّ وجود مجلس الشيوخ يثري الحياة السياسية، كما أنّه متنفس للأحزاب المصرية لاستكمال البنيان التشريعي والاستماع للرأي والرأي الآخر.

وأضاف "تهامي"، أثناء حفل الاستقبال للانتهاء من إجراءات العضوية بمجلس الشيوخ واستخراج الكارنيهات، أنّ حزب الوفد لديه رؤية كبيرة في عدد من القضايا والقوانين المهمة التي يناقشها وتعرض على مجلس الشيوخ، وهناك استعداد كامل من أعضاء الوفد الممثلين للحزب بالشيوخ، على التواجد بقوة داخل البرلمان التشريعي، والمساهمة في عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تعرض وتحال لمجلس الشيوخ.

وأوضح أنّه ينوي الانضمام إلى لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ: "بحكم عملي بمجال الصحافة لمدة 28 سنة في جريدة الوفد، سأعمل على إعداد تعديلات على قوانين الصحافة والإعلام، من خلال رؤية ودراسة لتطوير مهنة الصحافة، لمواكبة العالم باستخدام واستحداث أطر جديدة تسهم في تدريب وتطوير أداء الصحفيين.

وقال إنّ الصحافة لم تعد مجالاً مرئيًا فقط ونقلاً للأحداث، وإنما أداء التنوير والدفاع عن ثوابت وقيم المجتمع، متابعًا: "يمكن للمغرضين استخدامها في ترويج الشائعات وهدم الدول، لذا بات لزامًا علينا الالتفات لهذه الجزئية ومحاولة وجود رؤية ومواد قانونية تدعم المهنة، بتدريب الصحفيين على جلب المعلومات واستقصاء حقيقتها ومدى صحتها".

وشدد "تهامي" على ضرورة دعم المؤسسات الصحفية من الداخل، لأداء رسالتها على أكمل وجه في التنوير والتثقيف والدفاع عن ثوابت المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية المصرية.