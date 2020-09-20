محمود بكري: سأنضم للجنة الإعلام بالشيوخ.. نحتاج لردع المتجاوزين بحق مصر

قال محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، إنَّ هناك آمالًا معقودة على مجلس الشيوخ في نسخته الجديدة رغم تراجع اختصاصاته، إلا أنَّه سيكون له دور في مراجعة التشريعات، مضيفًا أنَّه أبلغ المستشار محمود عثمان القائم بأعمال الأمين العام للشيوخ برغبته في الانضمام إلى اللجنة التي سيتمّ تشكيلها لإعداد لائحة مجلس الشيوخ الداخلية وكذلك لجنة الإعلام، لافتًا إلى أنَّ الشيوخ سيمارس عمله بلائحة مجلس النواب لحين إعداد لائحته.

وأضاف "بكري"، في تصريحات عقب استخراج كارنيه عضويته اليوم بمجلس الشيوخ، أنَّ المجلس سيكون فاعلًا ومؤثرًا في الحياة التشريعية المصرية من خلال تصديه لمشروعات القوانين التي ستحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب لمناقشتها ودراستها، متابعًا أنَّ مجلس الشيوخ يأتي في مرحلة فارقة في تاريخ الوطن تستوجب التلاحم بين غرفتي البرلمان المصري.

وقال "بكري"، إنَّه سينضم إلى لجنة الإعلام، لافتًا إلى أنَّ قضية الإعلام من القضايا المهمة التي يجب أن تكون على رأس أولويات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أنَّ الإعلام المصري لم ينجح حتى الآن في تقديم رسالته الإعلامية لمواجهة التحديات التي تواجه مصر.

وتابع: "نحتاج إلى بلورة إعلام وطني قادر على الوصول إلى العالم وقادر على ردع المتجاوزين بحق مصر عن طريق فضحهم وبيان الأكاذيب التي يبثها لزعزعة الأمن".

وأشار إلى أن قضية الشباب من الأولويات التي يرى أن المجلس سيعطيها أولوية، لافتا إلى أنَّ "رئيس الجمهورية وضعها على جدول اهتمامته، فهي بحاجة إلى تفعيل دور الشباب وهذا لن يتم إلا من خلال ندوات التثقيف والتوعية للمصريين".