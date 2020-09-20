شروط الالتحاق بالمراكز المهنية للمتسربين من التعليم.. أبرزها كشف طبي

تعد مراكز التكوين المهني من أهم الأماكن التي تعمل على اكتشاف وتنمية قدرات المواطنين المهنية وخاصة المتسربين والمتخلفين عن التعليم الأساسي والارتقاء بها، وتزويدهم بالحد الأدنى الضروري من التعليم العام وربطه بالناحية المهنية وذلك عن طريق برامج التكوين المهني وأسس وقواعد التنشئة الاجتماعية المتكاملة بما يسمح بمزاولة العمل في النشاط الاقتصادي بالمجتمع.

ويرصد "الوطن" في تقرير الأوراق والمستندات والشروط والفئات المستحقة للالتحاق بمراكز التكوين المهني وذلك كما هو منشور على موقع وزارة التضامن الاجتماعى.

المستندات المطلوبة:

1. 4 صور فوتوغرافية.

2. شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

3. آخر شهادة دراسية حصل عليها الطالب أن وجدت.

إجراءات الحصول على الخدمة

- التقدم بطلب التحاق على النموذج الخاص بذلك يصرف مجاناً من المراكز موقعاً عليه من ولي أمر الطالب مرفقاً كل المستندات المطلوبة ويقدم للمركز التابع له في خلال المدة التي يحددها المركز.

المهن التي يتم التدريب عليها:

"نجارة - حدادة ولحام - كهرباء - طباعة - أشغال بنات - تبريد وتكييف - صيانة أجهزة منزلية - إصلاح أجهزة إلكترونية - ألوميتال - خراطة معادن - أثاث معدني - سمكرة وصحي - دوكو وسمكرة سيارات - ترزية - مصنوعات جلدية - نقش - ميكانيكا سيارات - ملابس جاهزة".

شروط الالتحاق

1- ألا يقل السن عند بدء السنة التدريبية عن 12 سنة ولا يزيد على 18 سنة.

2- أن يثبت من الكشف الطبي خلوه من العاهات أو الأمراض المعدية أو المزمنة.

3 - أن يكون لديه الاستعداد الشخصي واللياقة البدنية اللازمة للتدريب.

4- يجوز للجنة الإشراف إضافة شروط أخرى طبقاً لسعة المركز وأقسامه المهنية بشرط ألا يتعارض ذلك مع سياسة وزارة التضامن الاجتماعي.

الفئات المستحقة:

1- المتسربون والمتخلفون عن مرحلة التعليم الأساسي.

2- الحاصلون على شهادة مرحلة التعليم الأساسي أو الراسبون فيها.

3- ربات البيوت (دورات مكثفة وقصيرة).

4- جميع المواطنين (دورات مكثفة وقصيرة).