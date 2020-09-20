إحالة 95 محضرا تموينيا في الدقهلية للنيابة العامة

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، إحالة 95 محضرًا تموينيًا للنيابة العامة، والتحفظ على المضبوطات، مؤكدا أنه لن يسمح بالفساد خاصة في أسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار منع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح المحافظ ، في بيان له، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات مشيرا إلى قيام حملات تموينية على الأسواق والمحلات والمخابز ومحلات بيع اللحوم في مدينة جمصة، أسفرت عن ضبط 95 مخالفة تموينية لعدد من المحلات والمخابز ومحلات بيع اللحوم ، ومتعهدي توزيع أسطوانات البوتاجاز.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التموين بمتابعة تصرفات النيابة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية حيال جميع المخالفات والتحفظ على المضبوطات.

وأكد تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين

من جهته، قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين، إنه تم ضبط 60 مخالفة مخابز، و35 مخالفة لمحلات عامة وتم مصادرة كمية 92 كليو جرام للحوم ذبح خارج السلخانة، و51 علبة سجائر، و299 أسطوانة صغيرة و750 أسطوانة كبيرة.