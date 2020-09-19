شروط استبدال 50 "توك توك" بسيارات "فان" في جمصة بالدقهلية

أعلنت رئاسة مدينة جمصة، في محافظة الدقهلية، عن شروط استبدال مركبات الـ"توك توك" بنحو 50 سيارة "ڤان"، سعة 7 ركاب، للعمل في المدينة.

وحددت رئاسة المدينة شروط الاستفادة من الاستبدال، وهو أن يكون المتقدم من أبناء مدينة جمصة ومقيمًا بها، ويكون المالك مقيمًا فعليًا بنطاق مدينة جمصة، ويلتزم المتقدم للترخيص بتقديم كافه المستندات المؤكدة لذلك، وألا يكون موظفًا بالحكومة أو القطاع العام حاليًا.

وذكرت رئاسة مدينة جمصة، في بيان لها، أنه يحق للجنة المختصة استبعاد كل من يمتنع عن تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية بنطاق مدينة جمصة، وأن يقدم سيارة حديثة لم يسبق لها الترخيص من قبل.

وأكدت أن الموافقة على الترخيص مشروطة داخل مدينة جمصة، ولا يحق لصاحب السيارة المطالبة بتغيير خط السير، ولا يحق له التصرف بالبيع أو التنازل عنها لمدة 5 سنوات، وفي حالة حدوث ذلك يُعتبر خط السير لهذه السيارة لاغياً.

واشترطت رئاسة المدينة ألا يكون قد سبق للمتقدم ترخيص سيارة أجرة، سواء "تاكسي عداد" أو "ميكروباص"، باسمه أو باسم زوجته أو أحد أبنائه القُصَّر، حال الترخيص، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين وللصالح العام.