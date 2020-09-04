منها قيود الارتفاع.. مستثمرو "جمصة" يعرضون مشكلاتهم على رئيس المدينة

التقى اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس مدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية، عددًا من مستثمري المدينة، اليوم، لعرض مشكلاتهم في حضور نائبه أحمد محمد عرفة، وهلال محمود رئيس جهاز ١٥ مايو.

وطالب المستثمرون بحل مشكلة قيود الارتفاع، وإيجاد حل لمشكلة زيادة أسعار المياه تأسيًا بالقرى والمدن المجاورة لمدينة جمصة، وتخصيص فترة مسائية للشهر العقاري لخدمة أهالي المدينة.

ووعد رئيس المدينة برفع مذكرة إلى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لحل المشكلات، مؤكدًا أن خدمة المواطن ورفع الأعباء عن كاهله من أهم أولوياته، وسيعقد لقاءً بالمواطنين يوم السبت من كل أسبوع لبحث مشكلاتهم.