"الهضيبي": "الشيوخ" هدفه مساندة الدولة.. والمواطن هو "بطل التنمية"

قال المستشار ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ يمثل الغرفة الثانية للتشريع المصري، ومن ثم إذا أجاد أعضاؤه في مهامهم سيجيد مجلس النواب في مهامه أيضًا.

وأضاف "الهضيبي" في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، على هامش حفل استقبال نواب الشيوخ الجدد بمقر البرلمان، أن أول أمر سيتبناه داخل المجلس هو المشاركة مع الزملاء النواب في إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، إضافة الى التوافق والتوفيق بين جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب المصرية لتتوحد على كلمة سواء وهدف واضح، وهو مساندة الدولة المصرية، والوقوف جنبًا إلى جنب مع المواطن المصرى الذى يعد البطل الحقيقي في مرحلة التنمية والتطوير.