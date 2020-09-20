"شلمة": الشيوخ إضافة للحياة السياسية والبرلمانية 

قال المهندس محمد سعد شلمة، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يمثل إضافة للحياة البرلمانية المصرية، حيث سيدرس التشريعات التي تهم البلاد والمواطن بطريقة دقيقة.

وأعلن "شلمة" في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، على هامش حفل استقبال نواب الشيوخ الجدد بمقر البرلمان، عن رغبته للانضمام إلى لجنة الزراعة بالمجلس، نظرًا لمجال عمله في ذلك القطاع المهم، مشيرًا إلى أنه من محافظة البحيرة وأن اغلب أهلها يعملون في مجال الزراعة.

وذكر أنه سيتبنى قضايا الفلاح المصرى، حيث يتابعها جيدًا، بدءًا من مشكلات المستلزمات الزراعية، ونهاية بمشكلات تسويق المحاصيل.

وتابع، أن من ضمن أولوياته أيضًا ملف الصحة، وتطوير المنظومة الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية داخل المستشفيات، والعمل على تواجد الأطباء بالمناوبة خلال 24 ساعة بالمستشفيات.

وأضاف أنه سيسعى للعمل على سد العجز في المعلمين، ومواجهة الدروس الخصوصية، ورفع كفاءة المعلم، وتحسين أوضاعه.