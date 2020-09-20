"عالم ما بعد كورونا" مؤتمر بحضور سفير الصين.. الثلاثاء

يعقد مركز التحرير للدراسات والبحوث، مؤتمرا بعنوان "عالم ما بعد كورونا.. نحو مصير مشترك للبشرية"، الثلاثاء 22 سبتمبر وذلك بأحد فنادق القاهرة، وبحضور السفير لياو لي تشيانغ سفير الصين بالقاهرة، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من الدبلوماسيين والأكاديميين المتخصصين في العلوم السياسية والعلاقات الدولية والاقتصاد الدولي.

وقال عماد الأزرق رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث، إن العالم تعرض خلال الأشهر الأخيرة ومازال لأزمة خطيرة تمثلت في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذي كان له انعكاساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، حيث أن الفيروس لم يفرق بين دولة كبيرة أو صغيرة، غنية أو فقيرة، قوية أو ضعيفة متقدمة علميا وتكنولوجيا أو متخلفة أصاب الجميع بدرجة أو بأخرى، الأمر الذي برز معه بجلاء ارتباط البشرية بمصير واحد، في الأزمة، وامكانيات وفرص وجود مصير واحد للتعاون والتقدم.، كما كان هناك مصير واحد للأزمة

وأضاف الأزرق أنه بالإضافة للجلسة الافتتاحية، فإن المؤتمر يناقش محورين أساسيين، على مدار جلستين نقاشيتين أولى اقتصادية برئاسة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس أمناء مركز التحرير للدراسات والبحوث، وتتناول الجلسة أبعاد أزمة كورونا الاقتصادية، وقدرة الدول على التعافي من أثارها، والدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الاقتصادية الدولية في مساعدة دول العالم على تجاوز أثار كورونا وإعادة معدلات النمو الاقتصادي الدولي إلى سابق عهدها، وما إذا كانت الأضرار التي تعرضت لها الاقتصادات الوطنية المختلفة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الحمائية أم تحفز على حرية التجارة، وما هي السيناريوهات المتوقعة للحرب التجارية الأمريكية – الصينية، وإمكانية امتدادها لأطراف أخرى، ووسائل التغلب على الأثار الاقتصادية لأزمة كورونا من خلال التعاون الدولي الفعال.

وأوضح رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث أن جلسة المحور السياسي بالمؤتمر تعقد برئاسة السفير عزت سعد المدير التنفيذي للمجلس المصري للشئون الخارجية وعضو مجلس إدارة مركز التحرير، وتتناول الجلسة، قدرة العالم على التعامل مع الأزمات، وطبيعة وشكل العلاقات الدولية ومدى تأثير الأزمة على تشكيل وصياغة نظام دولي جديد.

كما تتناول الجلسة طبيعة العلاقات بين القوى الدولية الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد كورونا، وما إذا كانت مرشحة للتعاون أم مزيد من الصراعات وما طبيعة كل منها، البدائل المطروحة، والدور الذي يمكن أن تلعبه دول العالم الثالث في إعادة تشكيل النظام الدولي الجديد، وما إذا كانت تمثل قيمة مؤثرة في المعادلة الدولية في عالم ما بعد كورونا، وكيفية استفادة الدول النامية من الصراعات بين القوى الكبرى.

يبدأ المؤتمر الذي ينظمه مركز التحرير للدراسات والبحوث، في الساعة 9.30 صباحا، ويأتي المؤتمر تزامنا مع احتفال الصين بالذكرى 71 لتأسيس الجمهورية.

ويعتبر مركز التحرير للدراسات والبحوث، أول مركز عربي متخصص للدراسات الاستراتيجية والدولية الصينية، في مختلف المجالات.