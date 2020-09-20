"الصحة" تحذر الطلاب من ارتداء الكمامات في 3 حالات.. بينها وجود ضيق بالتنفس

وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة تعليمات عند استخدام الكمامات للطلاب تزامنا مع العودة للعام الدراسي الجديد، ولضمان العودة الأمنة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، يستعرض "الوطن" في نقاط هذه التعليمات:

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن مترين، مع التهوية الجيدة للقاعات.

- في حالة تعذر تحقيق التباعد يجب ألا تقل مسافة التباعد بشكل كبير، مع ارتداء الكمامة الجراحية أو القماشية من مصدر موثوق.

ووضعت الوزارة ثلاث حالات يجب على الطلاب عدم ارتداء الكمامات فيها وهي:

- الأطفال أقل من المرحلة الإعدادية.

- عند وجود صعوبة أو ضيق بالتنفس.

- في حالة إذا كان الشخص لا يستطيع أن يزيل الكمامة بنفسه ويحتاج لمساعدة الآخرين.

الصحة: إجمالى عدد مصابي فيروس كورونا وصل إلى 101900 حالة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، أمس السبت، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 101900 حالة من ضمنهم 88666 حالة تم شفاؤها، و5750 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.