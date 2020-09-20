مد فترة تلقى طلبات مسابقة الصحافة المصرية لمدة أسبوع

قررت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين استمرار قبول طلبات مسابقة جوائز الصحافة المصرية خلال الفترة من الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري وحتى الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري.

وقالت اللجنة التي يترأسها محمود كامل، عضو مجلس النقابة والمشرف العام على المسابقة، إن قرار المد جاء بناء على رغبة الزملاء وبعد تلقي النقابة عشرات الطلبات، لتقرر استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، وذلك بمجمع الخدمات بالدور الأول.

ولفت إلى أن التقدم بالأعمال المنشورة خلال عام 2019، وأن تفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني، مشددا على أنه لن تقبل أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد.

وكانت نقابة الصحفيين، قررت فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن العام الماضي 2019، على أن يتم تكريم الفائزين في حفل كبير بالنقابة، وذلك من السبت 15 أغسطس 2020، وحتى الإثنين 31 أغسطس 2020، ويتم تسليم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين بمقر النقابة، ثم تقرر المد حتى الثلاثاء 15 سبتمبر، قبل أن يتقرر المد للمرة الثانية لمدة أسبوع من 22 وحتى 29 سبتمبر الجاري.

وقال بيان للجنة الثقافية برئاسة محمود كامل إن المسابقة تشمل 12 فرعا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعا في مسابقة الجوائز الخاصة وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني.