محمد يحيى: مكتب الشهر العقاري بنقابة الصحفيين يعمل من السبت للخميس

قال محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، إنّ مكتب الشهر العقاري بالصحفيين يستأنف عمله في تقديم الخدمات للأعضاء، موضحًا أن المكتب يعمل من السبت إلى الخميس.

وأوضح رئيس لجنة الخدمات بالصحفيين في تصريح له، أنّ مواعيد العمل الجديدة تبدأ من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصرًا من السبت إلى الخميس.

وأكد يحيى، في بيان سابق، أنّ الخدمات المسموح بها في الشهر العقاري حاليا طبقا لقرار رئيس الوزراء، تشمل "الإقرارات، التوكيلات الخاصة بأنواعها، عقود بيع السيارات، توكيلات السيارات الخاصة فقط، وإثبات التاريخ".