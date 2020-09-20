نشرة نقابية: صرف بدل الصحفيين.. و5 أوراق للمحامين العائدين من الزوال

تقدم "الوطن" "نشرة خدمات نقابية" صباحا، وهي خدمة جديدة للقراء، والتي تستعرض يومياً موجزاً بأهم الخدمات التي توفرها النقابات لأعضائها، وإرشادات للحصول على الحقوق النقابية المختلفة.. والمزيد من التفاصيل في السطور التالية:

اليوم صرف بدل تدريب الصحفيين وتحويل شيكات أقساط القروض

قال حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين، اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر بماكينات الصرف للبنك الأهلي.

وأشار الزناتي في بيان له، إلى أن الزملاء الذين يقومون بالصرف من خزينة نقابة الصحفيين، عليهم التوجه إلى النقابة في نفس اليوم لصرف البدل.

وأضاف الزناتي أنه سيتم تحويل شيكات أقساط القروض للحاصلين عليها من المصرف المتحد وبنك ناصر في نفس اليوم، حيث يحصل المستفيدون من قرار البنك المركزي بتأجيل الأقساط على قيمة القسط من المصرف المتحد في نفس اليوم، بينما يتم صرف الأقساط من بنك ناصر بعدها بيومين، لحين الانتهاء من الإجراءات المتبعة داخل البنك.

5 أوراق مطلوبة لعودة المحامين المشطوبين من الزوال.. تعرف عليها

حددت نقابة المحامين، الأوراق المطلوب تقديمها من المحامين الذين حصلوا على زوال من جداول النقابة، مرفقة مع التظلم للإعادة إلى جداول المشتغلين مرة آخرى.

الوطن" ترصد تلك الأوراق كالآتي:

- صورة البطاقة الشخصية مثبت بها المهنة محامي.

- صورة آخر كارنية للنقابة.

- صورة البطاقه الضريبية.

- برنت تأمينات من النقابة.

- دلائل الاشتغال بالمحاماة.