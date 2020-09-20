عضو بـ"الشيوخ": قضايا المواطن على رأس الأولويات 

قال النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية، ان مجلس الشيوخ سيكون إضافة قوية للحياه السياسية والبرلمانية المصرية، حيث سيكون له دور كبير في دراسة ومناقشة التشريعات الهامة للدولة والتي تتعلق بالخطط الاستراتيجية التي تهم المواطن في النهاية وتؤدى الى تنمية البلاد.

وتابع فتح الباب في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، على هامش حفل استقبال نواب الشيوخ الجدد بمقر البرلمان، لاستخراج كارنيه العضوية، انه سيكون من أولوياته الاهتمام بمشروعات القوانين والمقترحات المتعلقة بالمواطنين والتي تساعد في رفع مستوى المعيشة وتسهيل الخدمات لهم وزيادة معدل التنمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أيضا من الملفات التي سيهتم بها خدمات البنية التحتية بالقرى وملف الإسكان، بالإضافة الى ملف التعليم والعمل على النهوض به، مشيرا الى ان كافة قضايا المواطن ستكون على اجندة مجلس الشيوخ بالتعاون مع مجلس النواب وبالتنسيق مع الحكومة.