انتشال جثة شاب غرق في ترعة الإسماعيلية بالخانكة

لقي شاب مصرعه غرقاً في ترعة الإسماعيليه بمنطقة أبو زعبل، دائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال جثة الشاب، وجرى التحفظ عليها في مشرحة مستشفى الخانكة العام، تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً بورود بلاغ إلى مدير شرطة المسطحات، العميد ياسر منصور، بغرق شاب في ترعة الإسماعيلية، أمام الكوبري الجديد بمنطقة أبي زعبل"، دائرة مركز الخانكة.

انتقل المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال جثة الشاب الغريق، وبفحصها تبين أنه يُدعى "حسن ع. ر."، 21 سنة، يرتدي بنطلون جينز وقميص، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.