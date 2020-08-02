هدوء في شوارع القليوبية بثالث أيام العيد.. وانتشال جثة طفل غريق بالقناطر

سادت حالة من الهدوء بمحافظة القليوبية في ثالث أيام العيد، حيث خلت مظاهر الاحتفال من الزحام بمناطق الكورنيش والحدائق العامة، والتي تم غلقها أمام الجمهور في بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة.

كما خلت حدائق وكورنيش القناطر الخيرية بالقليوبية من الزوار لليوم الثالث، وذلك في إطار قرارات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

فيما كثف أجهزة الطب البيطري من جهودها لاستقبال الأضاحي في 30 مجزرا موزعة على جميع مراكز المحافظة تخضع تحت إشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية، حيث تم استقبال 697 رأس ماشية كأضاحي من المواطنين تم ذبحها بالمجازر فيما لم يتم تحرير أي محاضر مخالفات للذبح خارج المجازر بالمحافظة، كما أن الإقبال على المجازر كثيف عن العام الماضي.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة طفل عمره 12 عاما عثر عليه في نهر النيل ويرتدي شورت، مجهول الهوية بمنطقة باسوس بالقناطر الخيرية.

تلقى العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية على مياه النيل بمنطقة باسوس بالقناطر الخيرية، وانتقل العقيد محمد غيث مأمور مركز القناطر، والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز، وتم انتشال الجثة.

وبمناظرتها تبين أنها لطفل عمره 12 عاما يرتدي شورت أسود، مجهول الهوية، وأنه كان يسبح في النيل ولقي مصرعه غرقا وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة بمستشفى القناطر.